Красноярск, , 12:07 — REGNUM В Боготольском районе Красноярского края экс-преподаватель школы искусств предстанет перед судом по обвинению в совершении сексуального насилия в отношении ученицы. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование уголовного дела в отношении 27-летнего бывшего преподавателя завершено (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Установлено, что в августе 2019 года пьяный педагогический работник детской школы искусств отправил со свой страницы в соцсети «ВКонтакте» развратные сообщения своей 11-летней ученице. Также он отправил девочке видеозапись, содержащую, согласно заключению эксперта, порнографические материалы.

Свою вину мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.

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