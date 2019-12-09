, 12:07 — REGNUM В Тюменской области за пределы России был выдворен гражданин африканской Республики Гана. Студент четвёртого курса Тюменского индустриального университета незаконно осуществлял религиозную деятельность, чем нарушил режим пребывания в нашей стране, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

Гражданин Ганы находился в Тюмени по учебной визе. Однако обучение в вузе не было целью мужчины 1993 года рождения. Он развернул незаконную религиозную пропаганду. По факту было возбуждено административное дело по ч.2 ст.18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России»).

Суд вынес решение о принудительном выдворении гражданина Ганы за пределы России. Нарушитель передан тюменскими приставами в аэропорту «Внуково» коллегам.

Всего с января по ноябрь 2019 года за нарушение миграционного законодательства их Тюменской области и страны было выдворено 512 иностранцев.