Севастополь, , 12:17 — REGNUM В Севастополе неизвестные разгромили помещение общественной организации детей-инвалидов «Особые дети». Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница города Наталья Кирюхина.

«В помещение силами родителей долго делали ремонт, чтобы начать работать с детьми Севастополя… Впечатаны в стены следы чьих-то ног, вырваны розетки, изуродованы стены, ванная комната, разбита плитка», — написала женщина.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре неизвестные вандалы сломали систему автополива на реконструируемом бульваре по улице Димитрова в Воронеже. Ранее там же хулиганы пытались украсть лавочки, плитку и укрывной материал для газонов.

Об этом: В Воронеже вандалы разгромили систему автополива на новом бульваре