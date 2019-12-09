Севастополь, 9 декабря 2019, 12:17 — REGNUM В Севастополе неизвестные разгромили помещение общественной организации детей-инвалидов «Особые дети». Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница города Наталья Кирюхина.
По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре неизвестные вандалы сломали систему автополива на реконструируемом бульваре по улице Димитрова в Воронеже. Ранее там же хулиганы пытались украсть лавочки, плитку и укрывной материал для газонов.
Об этом: В Воронеже вандалы разгромили систему автополива на новом бульваре