Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM В Екатеринбурге на очистку тротуаров от снега и наледи 9 декабря выйдут 478 дорожных рабочих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Также на очистку от снега улично-дорожной сети выйдет 169 единиц спецтехники, в том числе 50 тракторов и 53 самосвала, 27 комбинированных машин и 10 погрузчиков.

Отметим, что в ночь с 8 на 9 декабря на очистку тротуаров в Екатеринбурге от снега было выведено 120 рабочих и спецтехника. За ночь на пешеходных зонах было рассыпано порядка 15 тонн мелкой щебёнки.

Напомним, что в воскресенье, 8 декабря, в областном центре на очистке улиц от снега и наледи работали 483 коммунальщика, которые при помощи специальной техники высыпали на тротуары 8,5 тонны мелкой щебёнки.

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