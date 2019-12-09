Чебоксары, , 11:52 — REGNUM В Чувашии четвёртый день стоит аномально теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 8 градусов выше климатической нормы. 8 декабря в Чебоксарах потеплело до +3 градусов, в ночь с 8 на 9 декабря прошли дожди, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В результате потепления и дождей снежный покров в Чувашии тает: так, утром 9 декабря чебоксарская метеостанция отметила 1 см снега, в других муниципальных образованиях — 3−4 см. Синоптик-любитель отмечает, что в последний раз так мало снега было в 2015 году, в результате на Новый год снега почти не было.

Между тем, новых снегопадов в Чувашии пока не предвидится. 10 декабря малоподвижный теплый фронт, который будет отвечать за погоду в республике, принесёт сильный юго-западный ветер с порывами до 14 м/с, существенных осадков не предвидится.

11 декабря прогнозируется потепление до +3 градусов и дожди, 12 декабря может выпасть немного снега из-за снижения температуры.

Во второй половине недели Европейская территория страны будет во власти антициклона. Из-за поступления сухой воздушной массы в Чувашии будет солнечно и морозно. Если антициклон впоследствии станет блокирующим, как это было в ноябре, то на следующей неделе возможно дальнейшее усиление морозов вплоть до — 20 градусов.