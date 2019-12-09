Тбилиси, , 11:59 — REGNUM Движение поездов Тбилисского метро было остановлено утром 9 декабря на одном из участков Первой линии. Об этом сообщает пресс-служба «Тбилисской транспортной компании».

Сообщается, что поезда прекратили движение от станции «Дидубе» до «Ахметели» с 8:00 до 8:45 по местному времени (с 7:00 до 7:45 мск). Причиной названы технические неполадки на станции «Гурамишвили». После устранения неполадки движение поездов на участке было восстановлено.

Стоит отметить, что неполадки в Тбилисском метро не являются редкостью. 4 декабря на одном из участков приостановили движение поездов на полчаса в «час пик» из-за задымления электропроводки. До этого аналогичная проблема произошла на станции метро «Гоциридзе».