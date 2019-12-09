Мегион, Югра, , 11:51 — REGNUM В Югре закрыли суши-бар за привлечение к работе иностранного гражданина без соответствующих разрешений. Такую меру наказания избрал суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по ХМАО.

В городе Мегионе в суши-баре полицейские обнаружили трудящегося гражданина Узбекистана, не имевшего разрешения на работу в России. Владелец точки общепита был привлечён к административной ответственности по ч. 1 статье 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности»). Суд в качестве наказания приостановил деятельность суши — бара «Дракон» на 14 суток.

Судебный пристав-исполнитель опечатал объект.