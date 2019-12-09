Москва, , 11:48 — REGNUM В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали 12 районных судов и храм Христа Спасителя. Об этом 9 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В пресс-службе Мосгорсуда изданию рассказали, что сообщения о минировании 12 судов поступили по электронной почте от неизвестного. В большинстве «заминированных» зданий судов проверка уже проведена, угроза не подтвердилась.

Также от анонима поступило сообщение о «минировании» храма Христа Спасителя. В здании ведется проверка.

Напомним, 28 ноября подобные сообщения поступили в восемь московских судов. Также 3 декабря уже «минировали» храм Христа Спасителя.

Волна ложных «минирований» прокатилась и по Санкт-Петербургу. Там из-за угрозы взрыва эвакуировали суды, школы, станции метро, Эрмитаж и Исаакиевский собор.

Сегодня, 9 декабря, эвакуировали школы Биробиджана, Благовещенска, Хабаровска и других городов.

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