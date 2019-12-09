Чебоксары, , 11:27 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор в отношении 46-летнего жителя одного из сёл Батыревского района, которого обвиняли в повторном самовольном подключении дома к газопроводу. Что создало угрозу бесперебойному газоснабжению «большого количества потребителей», сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. Правоохранители установили, что сельчанину была прекращена поставка газа из-за долгов, но он подключился к газопроводу самовольно — за что был оштрафован в ноябре 2018 года на 10 тыс. рублей. После этого газоснабжение дома было повторно прекращено с установкой заглушки.

Согласно материалам дела, 20 июня 2019 года сотрудниками газовой службы в очередной раз был выявлен факт самовольного подключения злоумышленника к фасадному газопроводу.

«Тем самым создав реальную угрозу безаварийному и бесперебойному газоснабжению большого количества потребителей, потенциальную угрозу взрыва, пожара, повреждения и уничтожения чужого имущества, отравления газом и человеческих жертв», — говорят в следственном управлении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 215.3 УК РФ («Самовольное подключение к газопроводу, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние»). Ему назначено 20 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

Газовики напоминают, что обеспечение надлежащего содержания и безопасного пользования газовыми приборами, являются обязанностями потребителя газа. А для «бесперебойного и надёжного газоснабжения необходимо строго соблюдать требования правил пользования газом в быту, обеспечивать доступ работникам газового хозяйства к оборудованию для проведения плановых технических осмотров».

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