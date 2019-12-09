Севастополь, , 11:26 — REGNUM В Севастополе возбудили уголовное дело по факту исчезновения подростка Ивана Б., который не возвращался домой с 26 ноября. Об этом ИА REGNUM 9 декабря сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

«Следственным отделом по Балаклавскому району Севастополя установлено, что 26 ноября подросток ушёл из дома, расположенного на улице Декоративный бульвар, и до настоящего времени его местонахождение не установлено», — отметили в СК.

Местные жители в соцсетях сообщают о том, что парень сбежал из дома.

«Очень похожий парень просил недавно у горожанина купить ему сигарет. Если всё подтвердится, значит, подросток жив», — отмечают волонтёры.

На вид пропавшему 15−16 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Был одет в серую футболку, серую толстовку на молнии, тёмно-серые спортивные штаны. Всех, кто имеет информацию о месте нахождения подростка, правоохранители просят сообщить в дежурную часть следственного управления по телефону +79 789 368 052, по телефону доверия +7(8692)531316, либо в полицию по телефону 102.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раздольненском районе Крыма мужчина убил собственную пятилетнюю падчерицу и заявил о её пропаже. Вскоре он сознался правоохранителям в преступлении.

Читайте также: Крымский суд заключил под стражу убийцу пятилетней девочки