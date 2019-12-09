Мюнхен, Германия, , 11:24 — REGNUM Житель немецкого Мюнхена напал на полицейского в здании вокзала и ранил его ножом. Сообщение об этом опубликовано 9 декабря в Twitter мюнхенской полиции.

Инцидент произошел около 06:30 по местному времени (08:30 мск). К дежурившему на вокзале полицейскому сзади подошёл вооружённый ножом молодой человек. Он ранил полицейского, однако был задержан свидетелями.

О задержанном известно, что он — гражданин Германии, ему 23 года. Мотивы нападавшего пока неизвестны. Полицейский доставлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года подобный инцидент произошел в аэропорту немецкого Дюссельдорфа. Сотрудника службы безопасности ранил психически больной мужчина.

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