Калуга, , 16:15 — REGNUM В Калуге завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также в мошенничестве с банковскими картами. Второе преступление мужчина совершил вместе со своим знакомым. 41-летнему калужанину, подозреваемому в убийстве, грозит до 15 лет лишения свободы. Его подельнику, который обвиняется в совершении мошенничества с использованием банковских карт, грозит лишения свободы на срок до шести лет. Об этом 9 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, в декабре 2019 года знакомые пригласили злоумышленника и его сожительницу к себе домой, где компания в течении нескольких дней распивала спиртное. Все это время гостья регулярно подвергалась физическому насилию со стороны своего 41-летнего кавалера. Спустя несколько дней потерпевшая скончалась. Только после этого знакомые погибшей вызвали полицию. Подозреваемый к тому времени покинул квартиру и скрылся. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть пострадавшей наступила в результате систематических ударов по жизненно важным органам.

Местонахождение подозреваемого установили оперативные сотрудники уголовного розыска. На допросе мужчина сообщил следователю, что на почве ревности и под воздействием алкоголя, для самоутверждения перед общими знакомыми, неоднократно избивал сожительницу. Также была установлена причастность обвиняемого к хищению денег с чужой банковской карты. Выяснилось, что в сентябре 2019 года обвиняемый и его ранее судимый 40-летний знакомый увидели, как прохожий обронил банковскую карту. Завладев картой, соучастники покупали алкоголь и продукты, используя возможность бесконтактной оплаты операций на сумму до тысячи рублей без ввода пин-кода. Потерпевший, обнаружив пропажу, обратился в банк и заблокировал карту. Это преступление удалось раскрыть благодаря видеозаписи из магазина. Следствием собрана доказательственная база, ознакомившись с которой оба злоумышленника дали признательные показания. Уголовное дело направлено в суд.

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