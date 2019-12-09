Донецк, 9 декабря 2019, 11:10 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки украинские военные шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом 9 декабря сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Так, всего по территории Донецкой Народной Республики за сутки было выпущено 47 боеприпасов.
Под обстрелами оказались следующие населенные пункты: поселки шахты имени Изотова, Гольмовский, Зайцево (горловское направление); поселок Александровка (донецкое направление).
По данным СЦКК, военные Украины применяли гранатометы, минометы калибром 82 и 120 мм и стрелковое оружие.
Напомним, 8 декабря текущего года вооруженные силы Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня.
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