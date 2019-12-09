Симферополь, 9 декабря 2019, 11:07 — REGNUM В Крыму госпитализировали двух сотрудников МВД после нападения на них группы нетрезвых граждан. Об этом 9 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по РК.
По подозрению в нанесении побоев задержаны три местных жителя возрастом от 28 до 45 лет. Пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в районе Евпатории пьяный водитель попытался скрыться от госавтоинспекторов и протаранил патрульный автомобиль, травмировав нескольких полицейских.
Об этом: Пьяный водитель протаранил автомобиль ГИБДД и устроил «форсаж» в Крыму