Симферополь, , 11:07 — REGNUM В Крыму госпитализировали двух сотрудников МВД после нападения на них группы нетрезвых граждан. Об этом 9 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Ночью 8 декабря на территории Ленинского района наряд ДПС обратил внимание на водителя Mitsubishi Outlander, который, предположительно, был пьян и мог попытаться скрыться. Преследуемый автомобиль остановился в посёлке Багерово. Из машины вышли четыре человека, к ним присоединилось ещё несколько мужчин из соседнего дома. Один из сотрудников ДПС выстрелил в воздух из табельного оружия», — отметили в МВД.

По подозрению в нанесении побоев задержаны три местных жителя возрастом от 28 до 45 лет. Пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в районе Евпатории пьяный водитель попытался скрыться от госавтоинспекторов и протаранил патрульный автомобиль, травмировав нескольких полицейских.

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