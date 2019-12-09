Улан-Удэ, , 10:59 — REGNUM В понедельник 9 декабря в столице Бурятии Улан-Удэ эвакуировали учащихся и работников школы. В учреждении сработала пожарная сигнализация, после чего, как сообщают СМИ, началась паника.

Однако по данным телеканала «Ариг Ус», причиной происшествия стало не возгорание, а авария в системе отопления.

«Прорыв системы отопления произошёл. Пары поднялись к вентиляционным шахтам, и сработала пожарная сигнализация», — передаёт канал слова директора школы Батора Лудупова.

Отмечается, что уроки в учреждении отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, утро 9 декабря на Дальнем Востоке также началось с эвакуации школ. Однако причиной этого стали массовые сообщения о заложенных в зданиях бомбах.

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