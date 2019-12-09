Уфа, , 11:21 — REGNUM Жители и бизнесмены в Башкирии снизили кадастровую оценку земли на 271 млрд рублей в результате ее оспаривания. Об этом 9 декабря сообщила министр земельных и имущественных отношений республики Гульшат Арсланова на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По ее словам, таким образом налогооблагаемая стоимость земли снизилась на 16,4% — с 1,59 трлн рублей до 1,32 трлн рублей. Оспаривалась стоимость земли под многоквартирными жилыми домами, объектами производства и транспорта.

Отмечается, что в столице Башкирии кадастровая стоимость земли снизилась с 728,69 млрд рублей до 560,44 млрд рублей, в результате снижение составило на 23%. В других городах республики кадастровая цена земли уменьшилась с 516,67 млрд рублей до 422,04 млрд рублей (на 18,3%).

По словам министра земельных и имущественных отношений Башкирии, кадастровая стоимость земельных участков в селах Башкирии увеличилась на 0,8% с 343,85 млрд рублей до 346,43 млрд рублей.

Отмечается, что положительные решения по уменьшению налогооблагаемой стоимости земельных участков принимались, поскольку было зафиксировано сокращение рынка недвижимости с 2015 года. Именно тогда и производилась оценка. Кроме этого, ближайшая государственная кадастровая оценка проводилась по новой методике.