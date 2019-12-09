Тюмень, , 10:56 — REGNUM В Тюмени ВИЧ-диссидентка, которая отказывается лечить своего шестилетнего сына, лишилась ребёнка. Сейчас в качестве опекуна рассматривается его родная бабушка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Центральный районный суд Тюмени ограничил в родительских правах 36-летнюю мать, которая не желала лечить ВИЧ-инфицированного ребёнка. Судьбу мальчика должен был решить орган опеки.

После решения суда судебные приставы-исполнители отправились за ребёнком, чтобы привезти его на лечение в медучреждение. Однако по адресу проживания и другим возможным местам нахождения ВИЧ-диссидентку с её сыном не обнаружили. К поискам подключили розыск.

Через сутки мать с ребёнком были найдены. Мальчик помещён в медучреждение. За ним сейчас ухаживает бабушка, и ей могут позволить стать опекуном шестилетнего внука.

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