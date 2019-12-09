Суровикино, , 10:44 — REGNUM Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области. Тело мальчика было обнаружено на улице возле одного из домов. В семье, в которой воспитывался ребёнок, есть ещё двое малолетних детей, сообщили 9 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сообщение о гибели 11-месячного мальчика поступило 8 декабря. По предварительным данным, погибший ребёнок воспитывался 25-летней матерью, на иждивении которой находится ещё двое малолетних детей. Со слов женщины, рано утром 8 декабря она проводила гостей, с которыми на протяжении ночи распивала спиртные напитки, и легла спать. Когда женщина проснулась, то обнаружила младшего сына мёртвым на улице.

Следователи назначили комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели ребёнка, его тело направлено на судебно-медицинское исследование для определения причины смерти. Двух других детей женщины, девочек в возрасте трёх и семи лет, изъяли из семьи и поместили в лечебное учреждение — они нуждаются в экстренной медицинской помощи.

По результатам следственных мероприятий и экспертного исследования будет принято процессуальное решение.