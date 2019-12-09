Томск, , 10:41 — REGNUM Врачам удалось стабилизировали состояние троих пострадавших в ДТП на трассе Томск — Каргала — Колпашево. Сегодня, 9 декабря, их перевели из палаты интенсивной терапии в хирургическое отделение Кривошеинской районной больницы.

Сейчас их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В то же время, как передаёт канал «Область здоровья», в палате интенсивной терапии остаётся 70-летняя пострадавшая. Её состояние оценивается как тяжёлое.

Уточняется, что всего в районной больнице остаются шестеро пострадавших в ДТП, в том числе один ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 8 декабря на 154-м километре автодороги Томск — Каргала — Колпашево. По предварительной информации МВД, автомобиль Toyota Corolla Fielder под управлением 47-летнего водителя выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автобусом Peugeot. Водитель и 48-летняя женщина-пассажир автомобиля погибли.

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