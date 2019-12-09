Владивосток, , 10:41 — REGNUM Во Владивостоке завершена проверка оперативными службами школ города, куда пришли сообщения о минировании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС, информация о наличии в помещениях учебных заведений взрывчатых веществ не подтвердилась. Всего было эвакуировано 2141 человек из шести школ: № 63 (Бородинская, 7), №74 (Харьковская, 7), № 45 (50 лет ВЛКСМ, 27), № 23 (Иртышская, 6), № 59 (Терешковой, 25) и № 82 (Адмирала Горшкова, 26).

Как сообщало ИА REGNUM, анонимные звонки и сообщения по электронной почте, информирующие о наличии взрывных устройств, поступили в образовательные учреждения Благовещенска, Владивостока, Уссурийска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.