Каменск-Уральский, Свердловская область, , 10:33 — REGNUM В Каменске-Уральском водитель транспортного предприятия по решению суда получит моральную компенсацию за полученную на работе тяжёлую травму головы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Апелляционный суд, рассмотрев жалобу истца, и приняв во внимание обстоятельства, связанные с тяжестью травмы и временем лечения, увеличил размер компенсации до 200 тыс. рублей.

Напомним, что ранее постановление по иску вынес Красногорский районный суд Каменска-Уральского, назначив компенсацию в размере 100 тыс. рублей. При этом ответчик в суде вины не оспаривал и предлагал пойти на мировую, компенсировав 100 тыс. рублей, но истец отказался, а затем обжаловал постановление первой судебной инстанции.

Отметим, что производственную травму водитель предприятия получил во время ремонта автобуса в сентябре 2018 года.