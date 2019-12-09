Одесса, Украина, , 10:35 — REGNUM До 12 человек выросло число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом 9 декабря сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины по Одесской области.

«9 декабря в 00:35 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека. В 05:15 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на данный момент на лечении в больнице находятся девять из 30 пострадавших во время пожара.

Как передавало ИА REGNUM, пожар в учебном заведении в Одессе произошёл 4 декабря. Очаг возгорания находился на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. По факту ЧС возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Напомним также, что начальник полиции Одесской области Олег Бех назвал две возможные причины пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Одной из версий пожара является поджог, а второй возгорание неисправного электрооборудования.

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