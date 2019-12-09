Тюмень, , 10:28 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор по делу в отношении бывшего заместителя директора по корпоративному страхованию филиала «Росгосстраха» в Тюменской области. Гражданку признали виновной в хищении у страховой компании более 11,6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в марте 2016 года и апреле 2017 года между «Росгосстрахом» и центром хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Тюменской области» были заключены контракты на ОСАГО 1 694 транспортных средств.

Замдиректора по корпоративному страхованию к сопровождению контрактов привлекла в качестве агента предпринимательницу. Агент получала вознаграждение и по указанию подсудимой его обналичивала. Затем через других работников «Росгосстраха» или самостоятельно передавала замдиректора. Таким образом, по версии следствия, у «Росгосстраха» были украдены более 11 млн рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Замдиректора суд приговорил к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Подсудимая свою вину не признала.