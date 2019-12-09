Чебоксары, , 10:26 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии на федеральной трассе в аварию попал рейсовый автобус. В результате ранен один человек. Полиция не исключает, что ДТП могло произойти из-за состояния дороги. Об этом сообщается на странице ГИБДД Чувашии в «Инстаграмме».

Авария произошла после полудня 8 декабря в Ядринском районе на участке федеральной трассы М-7 «Волга» Чебаково — Кудаши — Алексеевка. По предварительным данным полиции, 61-летний водитель рейсового автобуса, на повороте не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Changan.

В результате аварии в больницу был госпитализирован водитель легкового автомобиля. В салоне автобуса находились 11 пассажиров, пострадавших нет.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП, в том числе связанные с эксплуатационным состоянием дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 декабря в Яльчикском районе Kia Rio столкнулась с трактором, перевозившим древесину в прицепе. В результате аварии скончались водитель иномарки и две девочки — ученицы восьмого и десятого классов местной школы. По предварительным данным, водитель Kia Rio превысил допустимую скорость. Обстоятельства происшествия выясняются.

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