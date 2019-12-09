Можга, Удмуртия, , 10:26 — REGNUM После смерти 13-летнего подростка с ДЦП, который находился в квартире с телом скончавшейся ранее матери, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 51-летняя женщина проживала в квартире с 13-летним сыном, страдающим ДЦП, который не мог самостоятельно передвигаться. 6 декабря правоохранителям поступило сообщение, что мама обучающегося на дому мальчика несколько дней не открывает дверь квартиры.

При вскрытии помещения были обнаружены тела подростка и его матери. По предварительным данным, смерть подростка наступила за сутки до прихода полицейских, мать скончалась неделей ранее. Последний раз семью видели 30 ноября.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся опросы соседей и родственников погибших.

«В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы здравоохранения, образования и социальной защиты населения, уполномоченных оказывать содействие семьям, в которых есть дети-инвалиды, полноте и своевременности принимаемых мер в отношении данной семьи», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо тяжелой формы ДЦП, мальчик страдал эпилепсией и не мог говорить. Мать скоропостижно скончалась от хронического заболевания. Подросток, страдая от голода и жажды, пытался звать на помощь, но соседи не реагировали, поскольку такое поведение было для него обычным. Ребенок смог выехать в коляске на кухню и открыть кран, но он упал из коляски. Вода затапливала квартиру, но никто этого не заметил, так как семья жила на первом этаже. По предварительной версии, подросток погиб от переохлаждения.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и детскому омбудсмену республики разобраться в обстоятельствах трагедии.