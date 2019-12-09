Екатеринбург, , 10:21 — REGNUM Следствие просит продлить срок ареста обвиняемым по делу об убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ходатайство рассмотрит Ленинский районный суд города. Заседания пройдут сегодня, 9 декабря, в 11:00, 14:15 и 16:30 по местному времени.

Обвиняемые могут получить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксению Каторгину убили, чтобы получить её автомобиль «Ауди». У 27-летней девушки остались мать и девятилетняя дочь. По подозрению в убийстве были задержаны трое уроженцев Челябинской области.

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