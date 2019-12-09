Синан, , 10:17 — REGNUM 8 декабря в Южной Корее вновь зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение два балла произошло в 12:09 по местному времени в 70 км к северу от острова Хыксан, территориально входящего в уезд Синан провинции Чолла-Намдо.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Не смотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Отметим, что в текущем году на Корейском полуострове было зафиксировано 81 землетрясение, магнитуда которых была более двух баллов.