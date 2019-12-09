Серов, Свердловская область, , 10:13 — REGNUM В Серове перед судом предстанет бывшая сотрудница исправительной колонии № 8, обвиняемая в нарушении Правил дорожного движения в пьяном виде, в результате чего потерпевшим был привлечён тяжкий вред здоровью, а также смерть человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемая в конце августа 2019 года управляла автомобилем «ВАЗ-21 053» и, выехав на встречную полосу, допустила столкновение с машиной «Форд Фокус». Ситуация отягощалась тем, что обвиняемая была пьяна и не имела прав на управление транспортным средством.

В результате ДТП погиб, находившийся в «ВАЗ-21 053» сожитель обвиняемой, а его мать, также находившаяся в машине, получила тяжёлые травмы. Кроме того тяжёлые травмы получила девочка 2008 года рождения, которая находилась на пассажирском сиденье «Форда Фокуса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области продолжается суд над жительницей Белоярского района, которую обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, в апреле 2019 года подсудимая, будучи в пьяном виде, сбила на своём автомобиле подростков и уехала. Однако вскоре она вновь вернулась на место происшествия и переехала ранее сбитую, лежащую на дороге девочку, с целью убить как свидетеля преступления. В результате подростку был причинён тяжкий вред здоровью.

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