Ульяновск, , 10:07 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор в отношении 28-летнего горожанина, который едва не забил насмерть свою мать. Причиной стали компьютерные игры, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Пострадавшая была доставлена больницу с тяжёлой травмой головы утром 10 мая 2019 года. В ходе расследования было установлено, что в ночь с 9 на 10 мая у неё возник конфликт с 28-летним безработным сыном, который допоздна играл в компьютерные игры.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанёс матери рукой и утюгом несколько ударов по голове», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд признал ульяновца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Ему назначено три года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей, которых обвиняют в убийстве по найму. По данным следствия, вечером 12 июня злоумышленники нанесли жертве ему более 45 ударов деревянными битами. По версии правоохранителей, причиной стал жилищный вопрос.

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