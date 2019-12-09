Якутск, , 10:17 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 6 декабря подписал указ о награждении посмертно якутянина Ивана Лисовенко, который погиб в июле 2018 года, спасая тонущего 14-летнего подростка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Кении студентка погибла, спасая утопающего во время наводнения

Мастер спорта России по пауэрлифтингу IPF, многократный чемпион Дальнего Востока и Якутии Лисовенко Иван Александрович Лисовенко награждён посмертно за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях медалью «За спасение погибавших».

Герой работал мотористом в Якутии. У погибшего осталась супруга и маленький сын.

Иван Лисовенко утонул в реке Мархинке в Якутии, когда спасал подростка, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кении молодая девушка, пытаясь спасти мужчину, тонувшего в вышедшей из берегов реки, погибла. Её унесло течением.