Углегорск, Сахалинская область, , 09:57 — REGNUM В сахалинском Углегорске пожилая женщина погибла во время пожара в собственном частном доме. Соседи пытались её спасти, но путь им преградили свирепые собаки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пожар, по данным газеты Углегорские новости, заметили соседи. Они вызвали пожарных. Соседи попытались пройти в горящий дом и вывести проживавшую там женщину, но злые собаки не дали этого сделать. Когда прибывшие пожарные вынесли пенсионерку из дома, она уже не подавала признаков жизни. Врачи констатировали смерть от отравления угарным газом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии при пожаре в доме в отдалённом селе погибли женщина и ребёнок.