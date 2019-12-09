Москва, , 09:53 — REGNUM С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено более 160 уголовных дел, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

«На ноябрь этого года с учетом соединения и выделения в отдельное производство расследование проводилось по 163 уголовным делам», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Он уточнил, что 93 их них расследовалось СКР, 68 — МВД, еще два — ФСБ. Надзорное ведомство утвердило для передачи в суд 109 дел (в отношении 145 человек), ущерб по ним составил свыше 20,9 млрд рублей.

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Вместе с тем суды вынесли 90 решений в отношении более 100 человек, которые причинили ущерб свыше 14 млрд рублей. В настоящее время расследование по 25 делам продолжается (ущерб по ним составил 6,8 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подверг жёсткой критике строительство космодрома «Восточный», где по самым скромным подсчётам в процессе реализации проекта было украдено до десятой части от общего объёма финансирования, осуждены десятки ответственных лиц.

Строительство первого стартового комплекса космодрома «Восточный» было завершено в апреле 2016 года. Строительство второй очереди предполагает возведение универсальной стартовой площадки «Ангара», с которой в том числе будет возможно запускать сверхтяжёлые ракеты «Ангара-5». Работы были там начаты летом 2019 года.

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