Южно-Сахалинск, , 09:53 — REGNUM Груженный топливом буксир выбросило на мель штормом на Сахалине. На борту четыре члена экипажа и десятки тонн топлива, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ИА «Сахалин и Курилы», инцидент произошёл в Углегорском районе Сахалина.

ЧП произошло ночью с 8 на 9 декабря. Буксир заходил в порт Горнозаводск, ветер был сильный, до 14 м/сек, в какой-то момент судно выбросило на мель. Сейчас спасатели пытаются оперативно выгрузить на берег 28 тонн топлива. Члены экипажа не пострадали. Подход к судну осложняют штормовая погода и ледяная шуга.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине капитана судна уволили за отказ выйти в море на аварийном судне.