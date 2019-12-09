Новосибирск, , 09:43 — REGNUM В Новосибирском государственном университете (НГУ) погибшего студента охарактеризовали как активного и успешного в учёбе.

Напомним, что студент второго курса медицинского факультета был найден под окнами общежития в Академгородке вечером 7 декабря. По словам одного из студентов, он оставил «что-то вроде предсмертной записки».

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«Поступил с высокими баллами ЕГЭ, учился на бюджетной основе, проблем в учёбе у него не было, как и долгов, на протяжении всего обучения, — пишут «НГС Новости» со ссылкой на официальный ответ вуза. — Кроме того, он был очень активным и во внеучебной деятельности. Одногруппники характеризуют погибшего как дружелюбного, весёлого и всегда готового прийти на помощь парня».

В НГУ подчеркнули, что университет готов оказать помощь семье.

Однако, как ранее сообщало ИА REGNUM, мать погибшего студента узнала о гибели сына спустя сутки из новостей.