Ливингстон, , 09:52 — REGNUM Водопад Виктория обмелел из-за самой сильной засухи за столетие. Эксперты выражают опасения, что изменение климата может уничтожить одну из крупнейших туристических достопримечательностей региона. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление официальных лиц Замбии.

В соответствии с заявлением, хотя водопады обычно «замедляются» в сухой сезон, в этом году в водопаде Виктория было отмечено «беспрецедентное» снижение уровня воды.

«В предыдущие годы он [водопад] уменьшался, но не до такой степени. Мы видим подобное впервые», — сообщил в интервью Reuters продавец сувениров Доминик Ньямбе возле своего магазина в Ливингстоне, на замбийской стороне.

«Это влияет на нас, потому что… клиенты … могут увидеть в интернете (что водопады невелики) … И теперь у нас не так много туристов», — добавил он.

По информации журналистов агентства, на фоне неурожаев Зимбабве и Замбия пострадали от перебоев в электроснабжении, поскольку они в значительной степени зависят от гидроэлектростанций на плотине Кариба, которая находится на реке Замбези выше по течению от водопадов.

Данные Управления реки Замбези показывают, что расход воды был самым низким с 1995 года, и значительно ниже среднего долгосрочного показателя. Президент Замбии Эдгар Лунгу назвал это «ярким напоминанием о том, что изменение климата делает с нашей окружающей средой».