Уфа, , 09:35 — REGNUM В больнице Уфы скончался мужчина — один из пострадавших при пожаре в депо. Об этом 9 декабря сообщил председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По словам Фарита Гумерова, двое мужчин пострадали, пытаясь самостоятельно потушить пожар. Пострадавших госпитализировали в больницу с ожогами 2 и 3 степени.

Один из мужчин скончался в больнице 5 декабря, отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 3 декабря текущего года в здании депо на улице Путейской от хлопка газовоздушной смеси загорелся тепловоз.