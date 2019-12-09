Новосибирск, , 09:32 — REGNUM За минувшую неделю со 2 по 8 декабря в Новосибирской области произошли 46 пожаров в жилом секторе, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Пожарные спасли из огня 16 человек. До приезда огнеборцев самостоятельно эвакуировались 15 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года произошёл рост числа возгораний с трагическими последствиями. За неделю на пожарах погибли семь человек.

Наиболее сложная обстановка за неделю сложилась в Тогучинском районе.

Сейчас эксперты устанавливают причины произошедших трагических пожаров. В числе наиболее вероятных версий — нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления, а также электрооборудования.