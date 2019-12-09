Можга, Удмуртия, 9 декабря 2019, 09:29 — REGNUM Прокуратура Можгинского района проводит проверку обстоятельств гибели 13-летнего подростка с ДЦП. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
«В ходе проверки будут выяснены причины и условия, способствовавшие гибели ребенка», — цитирует «Коммерсантъ-Ижевск» сообщение прокуратуры. Кроме того, будет дана оценка действиям органов профилактики.
Как сообщало ИА REGNUM, 13-летний подросток, страдающий ДЦП (детским церебральным параличом), скончался, после того как находился некоторое время в квартире с умершей скоропостижно от хронического заболевания матерью.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и детскому омбудсмену республики разобраться в обстоятельствах трагедии.
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