Гай, Оренбургская область, , 09:29 — REGNUM В городе Гай Оренбургской области из-за частичного обрушения кровли на здании детского сада работа дошкольного образовательного учреждения приостановлена, сообщает портал Гай.РФ.

ЧП произошло в детском саду № 7. Воспитанников 9 декабря освободили от занятий.

По данным портала orenday.ru, обрушение кровли заметили 8 декабря. Одной из версий повреждения крыши называют сильные порывы ветра. Сегодня, 9 декабря, комиссия должна провести проверку и вынести решение о степени опасности повреждений.