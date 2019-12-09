Чебоксары, , 09:22 — REGNUM В Чувашии перед Новым годом зарегистрированы факты мошенничества, связанные с подготовкой к Новому году. Как сообщили ИА REGNUM, аферисты обзванивают организации и пытаются завладеть средствам под предлогом оформления зданий к Новому году

В Новочебоксарске в полицию обратился работник местного ломбарда, который сообщил о попытке хищения денег из кассы. В ходе разбирательств установлено, что в организацию позвонил мужчина, который представился «генеральным директором» и сообщил, что в ломбард должны подвезти оборудование для оформления здания к Новому году. При этом требовалась предоплата: он попросил перечислить через банк 48 тыс. рублей.

По иронии судьбы, в это время в ломбард зашел настоящий руководитель, и оценщик понял, что его пытаются обмануть.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается личность злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии еженедельно регистрируются случаи мошенничества. Так, в декабре одной из жертв стал 35-летний мужчина, который поверил «аналитикам биржи», обещавшим «сверхприбыли», — в результате горожанин остался без денег и с 1,3 млн рублей кредита для покупки электронных «акций».

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