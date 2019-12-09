Томск, , 09:19 — REGNUM Внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения состоялось в Томской области. Как сообщили ИА REGNUM 9 декабря в областной администрации, внеплановый сбор специалистов в сфере дорожной деятельности связан с ростом числа смертельных ДТП.

По данным областного УГИБДД, с начала 2019 года в Томской области произошло 675 аварий. Погибли 88 человек, травмы получили 807 человек.

Общее количество ДТП снизилось на 6%, но число раненых в них людей выросло на 8%, погибших — на 20%. В большей части аварий с пострадавшими (88%) виноваты водители.

Наиболее аварийное время суток — с 17 до 18 и с 21 до 22 часов. Наиболее аварийные дни недели — пятница и суббота. Больше всего аварий допустили люди в возрасте от 30 до 40 лет.

По словам начальника регионального управления ГИБДД Вячеслава Трещева, 24% всех смертельных случаев на дорогах связано с выездами на встречную полосу.

По информации правоохранительных органов, с начала текущего года водители привлекались к административной ответственности 436 тысяч раз. Из них 3729 были задержаны в состоянии опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Томской области в результате ДТП на 154-м километре автодороги Томск — Каргала — Колпашево погибли два человека, трое пострадали.

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