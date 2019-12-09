Веллингтон, , 09:20 — REGNUM В результате извержения вулкана на Белом острове в Новой Зеландии погиб один человек, об этом 9 декабря сообщает Associated Press.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн провела пресс-конференцию по поводу инцидента.

«Инцидент очень значителен. Все наши мысли с теми, кто пострадал», — цитирует издание слова главы правительства.

Ранее предполагалось, что ранения получили порядка 20 человек, однако позднее поступила информация об одном погибшем.

Напомним, Белый остров является наиболее популярным туристическим местом в Новой Зеландии, ежегодно его посещают около 10 тыс. туристов. Действующий на острове вулкан один из активнейших в государстве.

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