Самара, , 09:16 — REGNUM В Промышленном районе Самары за ночь устранили утечку на водопроводе теплоснабжения. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение об утечке на водопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм в Томашевском тупике, 16 поступило в спасательную службу 8 декабря около полуночи.

По словам спасателей, отопление и горячее водоснабжение не отключалось, так как было подано по резервной схеме. На месте аварии работали 6 человек и 2 единицы техники.

Отмечается, что пострадавших и погибших нет.

Ремонт теплотрассы удалось завершить к 04:40 часам 09 декабря текущего года.