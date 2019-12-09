Хабаровск, , 09:40 — REGNUM Энергетики Хабаровского края вынуждены идти на крайние меры из-за колоссальных неплатежей населения за потребленную электроэнергию. Свет в канун Нового года отключают тысячам потребителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Только в одном микрорайоне Хабаровска — Индустриальном — от электроснабжения 9 декабря отключены 320 квартир и частных домов. Общий долг только по этому микрорайону — 2,7 млн рублей. После отключения погасить задолженность смогли далеко не все жители. На счета энергетиков поступило только 950 тыс. рублей.

До 15 октября отключения будут производиться и в других микрорайонах города.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Хабаровского края продолжают беднеть. По данным Хабаровскстата, реальные располагаемые доходы жителей с января по сентябрь 2019 года снизились на 2,4%.