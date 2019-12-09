Можга, Удмуртия, , 09:07 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и детскому омбудсмену республики разобраться в обстоятельствах трагедии, которая произошла в Можге. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что 13-летний подросток, страдающий ДЦП (детским церебральным параличом), скончался, после того как в квартире умерла его мать.

Помимо тяжелой формы ДЦП, мальчик страдал эпилепсией и не мог говорить, сообщает Udm-info. По данным издания, мать скоропостижно скончалась от хронического заболевания. Подросток, страдая от голода и жажды, пытался звать на помощь, но соседи не реагировали, поскольку такое поведение было для него обычным. Ребенок смог выехать в коляске на кухню и открыть кран, но он упал из коляски. Вода затапливала квартиру, но никто этого не заметил, так как семья жила на первом этаже. По предварительной версии, подросток погиб от переохлаждения.