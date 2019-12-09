Мыски, Кемеровская область, 9 декабря 2019, 09:03 — REGNUM Директор мысковской школы погибла в ДТП, которое произошло днём 7 декабря на автодороге Ленинск-Кузнецкий — Междуреченск — Мыски. На трассе столкнулись Kia Rio и Toyota Hilux.
«Предварительно установлено, что водитель Kia не справилась с управлением и совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с Toyota», — сообщили Vse42.ru в ГУ МВД.
Отмечается, что водитель Kia скончалась от полученных травм.