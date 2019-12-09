Кош-Агачский район, Алтай, , 08:58 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай зарегистрировали землетрясение 8 декабря, в 11:04 местного времени. Как сообщили ИА REGNUM в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, магнитуда сейсмособытия составила 4,6.

Эпицентр находился недалеко от границы с Монголией и Тувой, в более чем трёхстах км от столице республики Горно-Алтайска. Отмечается, что в результате землетрясения разрушений и пострадавших нет.

Добавим, что в МЧС условно характеризует землетрясение как слабые, если его магнитуда достигает 1−4. К сильным относят при магнитуда 5−7, разрушительным — 8 и более.

Как сообщало ИА REGNUM, территорию республики активно трясло в сентябре-октябре 2019 года. самых сильных подземных толчков составила 5,3 и 5,1, из-за чего школы и детсады вынуждены были приостановить работу.

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