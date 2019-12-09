Веллингтон, , 09:12 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн провела пресс-конференцию, посвященную извержению вулкана на Белом острове, об этом 9 декабря сообщает Reuters.

По ее словам, в результате извержения вулкана в Новой Зеландии пострадали несколько человек. Извержение началось на Белом острове, когда вблизи вулкана находились порядка 50 человек.

«По сообщениям, несколько человек получили ранения, в настоящее время они доставлены на берег», — заявила премьер-министр Новой Зеландии Ардерн, выступая на пресс-конференции.

Она отметила, что в настоящее время жизням и здоровью людей ничего не угрожает — спасательные службы эвакуировали всех людей из эпицентра извержения. Вулкан на острове Белый является одним из наиболее активных в государстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Не менее 20 человек пострадали при извержении вулкана в Новой Зеландии

Читайте развитие сюжета: Извержение вулкана в Новой Зеландии: погиб один человек