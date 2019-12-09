Уфа, , 08:57 — REGNUM В Уфе водитель сбил насмерть пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожно транспортное происшествие произошло 8 декабря в 17:40 часов на улице Пугачева, рядом с домом № 1/1.

Автомобиль «Дэу Матиз», под управлением жителя Иглинского района Башкирии 1985 года рождения, сбил пенсионера 1947 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Сообщается, что в результате пенсионер погиб на месте ДТП.