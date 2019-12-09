Екатеринбург, , 08:54 — REGNUM В Свердловской области оштрафовали коллекторское агентство после того, как его работа парализовала деятельность одной из школ региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП России по области.

Коллекторы «прицепились» к гражданке, которая не смогла вовремя вернуть взятый в микрофинансовой организации кредит. Женщине стали названивать на рабочий телефон, прикрепленный к школе, где и работала должница. Звонившие ничего не говорили в трубку, а сбрасывали вызов, что парализовало работу учреждения. Такую же тактику коллекторы применили в отношении личного телефона женщины.

Приставы завели на агентство дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Компанию оштрафовали и исключили из реестра юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге оштрафовали коллекторов, которые названивали бывшему должнику. Мужчина давно выплатил все долги, но это не останавливало представителей коллекторского агентства.

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